Фотопроект "В глазах моего ребенка" запустил киберпатруль Тюменской области 23 февраля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фотопроект "В глазах моего ребенка" запустил "Киберпатруль Тюменской области" 23 февраля в День защитника Отечества. Общественники, спортсмены, волонтеры и их дети стали главными действующими лицами.

"Суть фотопроекта заключается в том, что родители являются примером для своих детей. Мы хотим показать, что основные качества, которые связаны с честью, уважением, мужеством, взаимопомощью воспитываются в семье с самого детства. Эти ценности прививает отец", - рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в Медиацентре Тюменской области.

На четырех фотографиях отцы передают символы, которые связаны с их деятельностью, своим детям. Каждый из взрослых ассоциируется с многовекторным образом современного защитника.

| Фото: Киберпатруль Тюменской области | Фото: Киберпатруль Тюменской области

Как подчеркнули в Медиацентре, фотопроект создан для просвещения младшего поколения, воспитания правильных ценностей и патриотизма, а также чествования защитников Отечества.

Посмотреть фотоработы можно в группе "Киберпатруль Тюменской области".