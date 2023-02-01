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Фотопроект "В глазах моего ребенка" запустил киберпатруль Тюменской области 23 февраля

Общество, 10:02 23 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фотопроект "В глазах моего ребенка" запустил "Киберпатруль Тюменской области" 23 февраля в День защитника Отечества. Общественники, спортсмены, волонтеры и их дети стали главными действующими лицами.

"Суть фотопроекта заключается в том, что родители являются примером для своих детей. Мы хотим показать, что основные качества, которые связаны с честью, уважением, мужеством, взаимопомощью воспитываются в семье с самого детства. Эти ценности прививает отец", - рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в Медиацентре Тюменской области.

На четырех фотографиях отцы передают символы, которые связаны с их деятельностью, своим детям. Каждый из взрослых ассоциируется с многовекторным образом современного защитника.

Киберпатруль Тюменской области | Фото: Киберпатруль Тюменской области

Как подчеркнули в Медиацентре, фотопроект создан для просвещения младшего поколения, воспитания правильных ценностей и патриотизма, а также чествования защитников Отечества.

Посмотреть фотоработы можно в группе "Киберпатруль Тюменской области".

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# арт-проект , День защитника Отечества , киберпатруль , семейные ценности

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