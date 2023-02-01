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Минцфиры России запустило новый сервис для семей с детьми

Общество, 18:37 21 февраля 2023

официальный Telegram-канал Минцфиры России | Фото: официальный Telegram-канал Минцфиры России

Возможность создать безопасный детский почтовый ящик через Госуслуги появилась у родителей детей младше 14 лет. Об этом сообщило Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в своем официальном телеграм-канале.

Почту можно зарегистрировать в процессе создания детской учетной записи на Госуслугах.

В числе преимуществ детской почты - автоматическая блокировка спама, рекламы и нежелательного контента, вход по смс, поэтому ребенку не придется запоминать пароль, а также проверка входящих сообщений.

Все письма от новых отправителей, если их еще не добавили в "белый список", сначала попадают в папку "На проверку", которую видит только родитель. Если родитель их одобрит, письма увидит ребенок.

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# госуслуги , цифровизация

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