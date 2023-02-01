Владимир Якушев: вызовы, с которыми столкнулась наша страна, сделали ее сильнее

| Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО | Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО

Вызовы, с которыми столкнулась страна в 2022 году, не только не сломали Россию, но, напротив, сделали ее сильнее. Об этом сказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, комментируя послание главы государства Федеральному собранию.

"Шаг за шагом, аккуратно и последовательно, как отметил президент, мы решаем стоящие перед нами задачи. И в своем выступлении перед Федеральным собранием глава государства привел множество наглядных примеров этому", – сказал полномочный представитель президента в УФО.

По словам Владимира Якушева, благодаря консолидации усилий власти, общества и бизнеса удалось сохранить стабильность экономики и обеспечить ее развитие. В России реализуют масштабную программу восстановления и развития новых российских регионов, и субъекты Уральского федерального округа активно участвуют в этом. Владимир Якушев заверил, что эта работа будет продолжаться. Одним из приоритетов восстановления мирной жизни в новых субъектах станет, в том числе, развитие культуры.

"Отмечу также посыл, связанный с модернизацией системы ЖКХ: за 10 лет в отрасль будет инвестировано 4,5 триллионов рублей. Коммуналка – это очень чувствительная для людей сфера, поэтому важно уделить ей как можно больше сил и внимания", – добавил полпред.

В полном объеме продолжится реализация национальных и федеральных проектов. Регионы нацелены на новые строительные, транспортные и дорожные проекты, решение экологических проблем, совершенствование систем образования и здравоохранения.

Главная ценность страны – это люди, и обязанность государства – гарантировать каждому жителю России безопасность и благополучие, дать уверенность в завтрашнем дне и обеспечить самые широкие возможности для самореализации, сказал полпред. "Задачи и поручения, которые дал глава государства, в полной мере способствуют достижению этих целей. Уральский федеральный округ максимум внимания уделит поддержке материнства и детства, заботе о семьях погибших военнослужащих, помощи ветеранам СВО. Убежден, что государственный фонд, задачей которого станет адресная помощь ветеранам СВО и семьям, чьи близкие погибли, выполняя боевые задачи, выведет эту поддержку на качественно новый уровень", – подчеркнул Владимир Якушев.