Иртыш войдет в новый федеральный проект по оздоровлению рек и озер

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Иртыш войдет в новый федеральный проект по оздоровлению рек и озер страны, который запустят с 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале написала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Проект будет касаться Амура, Иртыша, Терека, других рек и продления всех мероприятий, связанных с благополучием Волги и ее притоков. "Напомню, в бассейне Волги проживает 60 миллионов человек, здесь находится 45 процентов промышленного потенциала нашей страны. Поэтому оздоровление водных объектов является одним из важнейших задач в экологическом блоке", – написала она.

Виктория Абрамченко, комментируя послание президента Федеральному собранию, отметила, что по поручению главы государства отдельное внимание уделят малым рекам. Для всех водных объектов ключевая задача – снизить объемы загрязненных стоков. Поэтому в новом проекте сделают акцент на строительстве очистных сооружений промышленных предприятий и населенных пунктов.

Также отдельно она коснулась темы ликвидации свалок. По поручению президента в 2023 году завершат инвентаризацию объектов накопленного вреда и свалок в регионах и представят перечень объектов для ликвидации, начиная с 2025 года.