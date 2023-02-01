Александр Иванов: в послании даны указания по общественной жизни, экономике и безопасности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В послании даны ясные указания по всем отраслям общественной жизни, экономики и безопасности государства, отметил глава Сладковского района Александр Иванов, комментируя речь президента страны Владимира Путина к Федеральному собранию.

"Глава государства обозначил актуальные задачи во внутренней и внешней политике, уделил большое внимание социальным и экономическим вопросам. Даны четкая оценка и ясные указания по всем отраслям общественной жизни, экономики и безопасности государства. Нам предстоит ежедневная и кропотливая работа по обеспечению устойчивости экономической ситуации, социальной защите граждан, сохранению и созданию новых рабочих мест, подготовке кадров, поддержке предпринимателей, которые вкладывают средства в развитие своего дела, а значит, в развитие страны", – написал в своем Telegram-канале глава Сладковского района.

Александр Иванов также отметил, что достаточно много внимания в послании было уделено специальной военной операции. "Главным здесь является то, Россия использовала силу и использует ее, чтобы остановить войну, развязанную западными странами", – отметил глава Сладковского района.

Особое внимание в выступлении отведено поддержке мобилизованных граждан и членов их семей. Совместная задача с жителями района организовать эту работу таким образом, чтобы без внимания органов местного самоуправления, общественных организаций и волонтерского движения района не осталась ни одна семья мобилизованных земляков, сказал Александр Иванов.

Президент РФ отметил огромную роль местного самоуправления как близкого к людям уровня публичной власти в укреплении гражданского общества и в решении повседневных проблем. Александр Иванов подчеркнул, что в Сладковском районе наработан позитивный опыт вовлечения жителей в деятельность органов местного самоуправления. Это позволяет объединить усилия для решения жизненно важных вопросов.