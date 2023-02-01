Игорь Сапрыкин назвал решение Путина о создания фонда для ветеранов своевременным
Ветеранское сообщество полностью поддерживают позицию, которую высказал в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.
Такое мнение высказал председатель Тюменской областной организации Российского Союза Ветеранов Афганистана Игорь Сапрыкин.
"Специальная военная операция должна закончиться нашей победой", - подчеркнул он.
Ветеранам Афганистана понятна и близка забота главы государства об участниках СВО и их семьях.
"Совершенствование действующего законодательства для создания единого комплекса поддержки для всех категорий ветеранов - нужная и своевременная мера", - считает Игорь Сапрыкин.
Ранее глава государства, оглашая послание Федеральному собранию, предложил создать такой госфонд, а также поручил закрепить соцработника за каждой семьей ветеранов спецоперации.
Евгений Бабенко