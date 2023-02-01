Игорь Сапрыкин назвал решение Путина о создания фонда для ветеранов своевременным

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Ветеранское сообщество полностью поддерживают позицию, которую высказал в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.

Такое мнение высказал председатель Тюменской областной организации Российского Союза Ветеранов Афганистана Игорь Сапрыкин.

"Специальная военная операция должна закончиться нашей победой", - подчеркнул он.

Ветеранам Афганистана понятна и близка забота главы государства об участниках СВО и их семьях.

"Совершенствование действующего законодательства для создания единого комплекса поддержки для всех категорий ветеранов - нужная и своевременная мера", - считает Игорь Сапрыкин.

Ранее глава государства, оглашая послание Федеральному собранию, предложил создать такой госфонд, а также поручил закрепить соцработника за каждой семьей ветеранов спецоперации.

Евгений Бабенко