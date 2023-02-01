Почти 900 пожарных гидрантов установили за пять лет в Тюмени

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

899 новых пожарных гидрантов появилось на обслуживании Росводоканал Тюмень за последние пять лет. Все имеющиеся в городе 3 тыс. 646 объектов отмечены на интерактивной карте предприятия, при необходимости специалист может получить информацию о его местоположении и техническом состоянии.

Также доступ к информационной системе водоканала получили службы регионального МЧС. Выезжая на вызов, пожарные могут оперативно найти средство пожаротушения, которое исправно и находится ближе всего к месту ликвидации возгорания, сообщили в Росводоканал Тюмень.

Отметим, что в рамках концессионного соглашения в необеспеченных централизованным водоснабжением районах компания строит сети, а на водоводах устанавливает средства пожаротушения.

За 2022 год специалистами водоканала были капитально отремонтированы 66 гидрантов, еще на 16 проведен текущий ремонт. Каждый гидрант проходит обследование и техническое обслуживание два раза в год.