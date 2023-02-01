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В Тюмени проведут первый международный студенческий фестиваль "Галактика"

Общество, 12:05 27 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый международный студенческий фестиваль "Галактика" пройдет в актовом зале Тюменского индустриального университета (ул. Мельникайте, 70) 28 февраля. Начало - в 18 часов, сообщают организаторы.

Участников ждут интеллектуальные и творческие конкурсы для сборных иностранных команд, творческие выступления иностранных студентов и конкурсы для зрителей.

Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация по ссылке. С собой необходимо взять паспорт.

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# иностранные студенты , студенты , ТИУ

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