В Тюмени проведут первый международный студенческий фестиваль "Галактика"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый международный студенческий фестиваль "Галактика" пройдет в актовом зале Тюменского индустриального университета (ул. Мельникайте, 70) 28 февраля. Начало - в 18 часов, сообщают организаторы.

Участников ждут интеллектуальные и творческие конкурсы для сборных иностранных команд, творческие выступления иностранных студентов и конкурсы для зрителей.

Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация по ссылке. С собой необходимо взять паспорт.