Агропредприятия Тюменской области экспортировали более 30 тысяч тонн зерна в Казахстан

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 30 тыс. т зерна и продукции из него экспортировали агропредприятия Тюменской области в Казахстан с начала 2023 г. На партии продукции оформлено 917 фитосанитарных сертификатов, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

А продукты глубокой переработки зерна отправлены в Азербайджан - на 0,016 тыс. т отрубей и хлопьев из злаков, в Киргизию - 0,295 тыс. т пшеничных отрубей. Вся экспортная продукция прошла лабораторные исследования и соответствует требованиям стран-экспортеров, уточнили в ведомстве.

Вместе с тем специалисты управления проверили 138 сопроводительных документов по идентификации зерна. В связи с недостоверной информацией 32 из них аннулированы.