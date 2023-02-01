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Агропредприятия Тюменской области экспортировали более 30 тысяч тонн зерна в Казахстан

Экономика, 16:28 22 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 30 тыс. т зерна и продукции из него экспортировали агропредприятия Тюменской области в Казахстан с начала 2023 г. На партии продукции оформлено 917 фитосанитарных сертификатов, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

А продукты глубокой переработки зерна отправлены в Азербайджан - на 0,016 тыс. т отрубей и хлопьев из злаков, в Киргизию - 0,295 тыс. т пшеничных отрубей. Вся экспортная продукция прошла лабораторные исследования и соответствует требованиям стран-экспортеров, уточнили в ведомстве.

Вместе с тем специалисты управления проверили 138 сопроводительных документов по идентификации зерна. В связи с недостоверной информацией 32 из них аннулированы.

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# зерно , Россельхознадзор , экспорт

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