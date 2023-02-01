Жителям Тюмени расскажут о традициях воспитания в дореволюционной России и угостят блинами

| Фото: предоставлено бренд-шефом "Mesto-Gusto" Александром Бородулиным | Фото: предоставлено бренд-шефом "Mesto-Gusto" Александром Бородулиным

Новый социокультурный проект "Студия досуга "Семья+" запускает Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева. На первой встрече 25 февраля в 13 часов тюменцам расскажут о традициях воспитания в дореволюционной России и угостят блинами.

По информации организаторов, гости узнают о традициях воспитания, которые были в дореволюционной России, поучаствуют в настоящем русском народном масленичном обряде, всей семьей проведут время за настольными играми и мастер-классами, поедят вкусные блинчики и не только.

Ежемесячно в течение года семейная студия досуга будет ждать тюменцев на разные тематические встречи. Без галстуков, в уюте и за чашкой чая, по-семейному будут проходить культурные, образовательные и творческие встречи.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.