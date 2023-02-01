Более 13 тысяч кубометров снега вывезли за ночь с улиц Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 13 тыс. кубометров снега вывезли за минувшую ночь с улиц Тюмени, сообщает городская администрация. За минувшую ночь в Тюмени выпало 6 мм снега.

В дневную смену на уборку снега вышло более 550 единиц техники, а также 400 рабочих. В настоящее время проводится прометание дорог и тротуаров.

В первую очищают магистральные улицы, где проходят маршруты городского общественного транспорта: Республики, Мельникайте, Широтная, 30 лет Победы, Ямская.

По данным синоптиков, в ночь на 22 февраля в областном центре выпало 6 мм снега.