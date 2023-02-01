Спортивные занятия для тюменцев с ОВЗ дополнят лекциями о питании и психологическом здоровье

| Фото: Тюменский государственный медицинский университет | Фото: Тюменский государственный медицинский университет

Спортивные занятия для тюменцев с ОВЗ дополнят мини-лекциями о рациональном питании и психологическом здоровье. Тренировки по направлению "Лечебная и адаптивная физическая культура с элементами танцетерапии и скандинавской ходьбы" для пожилых людей с ослабленным здоровьем проводит специалист Тюменского государственного медицинского университета Елена Августа, сообщает пресс-служба вуза.

К работе с горожанами подключаются студенты вуза, имеющие сертификат школы волонтера-медика. На прошлом занятии, которое прошло в сквере Льва Ровнина, они продемонстрировали пожилым людям гимнастический комплекс для укрепления здоровья.

"Тренировки проходят под музыку, с использованием методов аутотренинга. Релаксационные методики являются лучшим и наиболее быстрым способом борьбы со стрессом и усталостью, которые приводят к обострению заболеваний", - пояснила Елена Августа.

Мастер-классы проходят в рамках федеральной инновационной площадки "Реализация принципа здоровьесбережения в образовательной деятельности", национального проекта "Демография" и муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе "Спорт Тюмени" на 2021-2026 годы".