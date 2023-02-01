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Официально: системы оповещения в Тюменской области не включались

Общество, 12:31 22 февраля 2023

управление МЧС России по Тюменской области | Фото: управление МЧС России по Тюменской области

Автоматизированная система централизованного оповещения населения в Тюменской области не запускалась, сообщает информационный центр регионального правительства.

Напомним, что переданная 22 февраля по некоторым радио-каналам информация о воздушной тревоге не соответствует действительности, источники проверяют соответствующие органы.

Техническая проверка систем централизованного оповещения с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен запланирована на 1 марта и пройдет с 10 часов 40 минут до 11 часов 10 минут.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или чрезвычайной ситуации "Внимание всем!". Услышав звуковой сигнал, необходимо включить радио или телевещание и прослушать сообщение местных органов власти или управления по делам ГО и ЧС.

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# сирены , система оповещения , фейк

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