МЧС России опровергло фейк о воздушной тревоге

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Информация об объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара не соответствует действительности. С официальным опровержением обратилось МЧС России.

Фейк попал в массы в результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны. В эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара.

"Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках", - прокомментировали в министерстве.