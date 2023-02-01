МЧС России опровергло фейк о воздушной тревоге
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Информация об объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара не соответствует действительности. С официальным опровержением обратилось МЧС России.
Фейк попал в массы в результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны. В эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара.
"Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках", - прокомментировали в министерстве.