Первую современную газонаполнительную станцию в Тюмени откроют в марте 2023 года

предоставлено ООО "Сибнефтехимтрейд" предоставлено ООО "Сибнефтехимтрейд"

Первую современную автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС) откроют в Тюмени на ул. Камчатской до 15 марта 2023 г. Всего их в городе будет 12. Помимо этого запланирован ввод в эксплуатацию сервисного центра по обслуживанию техники на метане площадью более 2 тыс. кв. метров.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил инвестор, гендиректор ООО "Сибнефтехимтрейд" Вячеслав Доценко.

"На данный момент первая АГНКС на Камчатской работает в режиме пусконаладки, поданы документы на получение заключения о соответствии. Ввести в эксплуатацию планируем до 15 марта. Помимо этого на втором участке проектируем сервисный центр, летом начнём строительство", - уточнил он.

Большую поддержку инвестору в реализации проекта строительства станций оказывают региональное инвестиционное агентство и Агентство инфраструктурного развития Тюменской области.

"Мы сопровождаем этот проект с нуля с сентября 2021 года. Провели исследование рынка, строили бизнес-план, финансовую модель. Помогали компании с поиском земельных участков и вели переговоры с ресурсоснабжающими организациями о сокращении сроков и стоимости подключений. Также мы осуществляли функции технического заказчика. Представляли интересы компании на переговорах с поставщиками и подрядчиками, проектировщиками", - рассказала гендиректор АИР Ольга Романец.

предоставлено ООО "Сибнефтехимтрейд" предоставлено ООО "Сибнефтехимтрейд"

Этот проект нужен городу, он четко укладывается в федеральные приоритеты по использованию метана в качестве топлива, уверена Романец. Проект даст горожанам возможность заправляться более экономичным видом топлива. Сегодня эта услуга на рынке Тюмени ограничена.

Региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства оказывает поддержку ООО "Сибнефтехимтрейд" в работе с финансовыми институтами области и Минэнерго России.

"Совместно работаем над включением Тюменской области в перечень регионов приоритетного развития газомоторного топлива и субсидирования развития инфраструктуры ГМТ. Стоит отметить экономический, экологический и социальный эффекты при развитии рынка газомоторного топлива в регионе", - сказал Вячеслав Доценко.

Стоимость природного газа в России позволяет снизить затраты на топливо до 60 %, что приводит к повышению эффективности транспортно-логистического комплекса и укреплению конкурентоспособности российской продукции. Применение метана на транспорте улучшит качество городской среды, повлияет на сдерживание тарифов на муниципальные пассажирские перевозки.

"Мы используем наиболее технологичное оборудование российских производителей и тщательно относимся к эстетической стороне вопроса. В каждой нашей АГНКС мы предполагаем организацию места отдыха для водителей и пассажиров с возможностью приобретения горячих и холодных напитков, выпечки и сопутствующих товаров", - отметил гендиректор "Сибнефтехимтрейд".

Тюменская компания инвестировала в первую станцию более 180 млн рублей.

По словам инвестора, география 12 станций ещё не утверждена, сейчас в работе находятся четыре участка под АГНКС, которые построят в 2023-2024 годах.

"Мы намерены построить сеть лучших АГНКС в России и считаем, что таким образом вносим позитивный вклад в имидж Тюменской области как благополучного региона", - заключил Вячеслав Доценко.

Анжела Лебедева