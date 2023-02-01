Жители Тюменской области направили 2 тысячи жалоб на микрофинансовые организации в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2 тыс. жалоб на микрофинансовые организации направили жители Тюменской области, Югры и Ямала в Банк России в 2022 году. Это в два раза больше, чем годом ранее. Вмешательство регулятора требовалось для решения вопросов по реструктуризации микрозаймов, возврата задолженности, взимания комиссий и навязывания дополнительных услуг.

В целом за год в отделении Банка России по Тюменской области приняли в работу более 8 тыс. обращений от жителей трех регионов. Количество жалоб увеличилось на 45 %.

В отношении банков более всего волновали проблемы, связанные с санкционной тематикой, - снятие и перевод иностранной валюты, предоставление кредитных каникул и реструктуризации ссуд. Пик обращений пришелся на март и апрель. А более 70 % обращений по работе страховых компаний касались неверного применения коэффициента бонус-малус, нарушения сроков выплат и низкого размера страхового возмещения по полисам ОСАГО.

"Значительный рост жалоб на неверное применение коэффициента был вызван потоком шаблонных запросов, которые формировали платные сайты-посредники, причем эти запросы не содержали всей необходимой информации и заведомо не предусматривали решение вопроса заявителей", - уточнили в пресс-службе регионального отделения Банка России.