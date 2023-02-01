"Тюмень прибор" запустил станок с лазерной резкой до одной минуты

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Первый станок запустила компания "Тюмень прибор" на новом заводе, построенном в индустриальном парке "Боровский". Он выполняет лазерную резку за одну минуту, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Вручную на это уходило бы два часа. Это 120-кратный рост производительности труда, отмечают специалисты.

Предприятие приобрело устройство в лизинг по льготной ставке не более 6,35%. В 2022 году по данной программе поддержки в Тюменской области модернизация прошла в 15 компаниях. Они закупили 18 единиц оборудования. Общая сумма поддержки из областного бюджета составила почти 243 млн рублей.