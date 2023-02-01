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Александр Ледаков: с учетом послания президента нужно самим делать жизнь комфортней 

Общество, 19:03 22 февраля 2023

предоставлено Голышмановским ТВ

Объединение усилий, вклад каждого человека на своём рабочем или общественном месте, направление сил на собственное развитие и реализацию внутри своей страны, труд на благо Отечества – ключевые посылы, озвученные президентом Владимиром Путиным в адрес общественности. Такое мнение о послании главы государства Федеральному собранию высказал глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков.

Он подчеркнул, что президент обозначил ориентиры в системе профессионального образования - вернуться к базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Необходим синтез всего лучшего из советского образования и опыта современности.

"Говоря об оснащении армии, Владимир Путин подчеркнул, что стыдится своей силы нам не пристало. Надо очень чётко дать понять это недругам и враждебно к нам настроенным и давать отпор жёстко! Прозвучал факт, что уровень оснащения ядерных сил сдерживания новейшими вооружениями - 91,3 процента. Президент поставил задачу выйти на такой уровень по всем направлениям в Вооружённых силах. Хорошая новость о двухнедельном отпуске для мобилизованных бойцов раз в полгода", - отметил Александр Ледаков.

Глава Голышмановского округа также заметил, что вектор развития транспортной инфраструктуры не может не радовать: скоростная магистраль от Москвы дойдёт не только до Тюмени, но и в перспективе будет продлена до Иркутска и Владивостока.

"Нам, с учётом сказанного президентом, надо стараться самим делать нашу жизнь во всех сферах комфортной, используя в том числе и лучший мировой опыт. Не боятся давать объективную оценку работе, вовремя устранять недочёты. Тогда будет нужный результат!" - резюмировал глава округа.

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# Голышмановский городской округ , послание президента

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