Евгений Заболотный: День защитника Отечества - главный праздник нашей страны

Тюменская городская дума Тюменская городская дума

В ДК "Нефтяник" в Тюмени чествовали защитников Отечества. Торжественное мероприятие, посвященное празднику мужества, доблести и чести прошло 22 февраля.

Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, участники специальной военной операции, семьи военнослужащих, курсанты ТВВИКУ.

В 2023 году День защитника Отечества отмечается по-особенному, убежден глава города Руслан Кухарук. Он подчеркнул, что праздник олицетворяет не только доблесть и славу российского воинства, но и несгибаемый характер, волю и настоящий патриотизм всего русского народа.

"Сегодня мужчины защищают нашу страну и народ. Так было во все века. В этом зале находятся люди, которые объединились с миллионами граждан России, чтобы помочь бойцам на передовой, – подчеркнул он. – Мы ждем наших дорогих защитников невредимыми и с победой. Желаю вам всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия".

Председатель городской думы Евгений Заболотный поделился теплыми воспоминаниями об армейской службе.

"С большой любовью вспоминаю эти годы. Команда "Рота, подъем!", возвещавшая о начале нового дня в армии, до сих пор в моем сердце. Армейская дружба – самая крепкая, ее мы проносим через всю жизнь, – считает председатель гордумы.

Евгений Заболотный назвал День защитника Отечества главным праздником нашей страны. "Для нас, мужчин, важная задача – защищать свое Отечество и семью. Тот же, кто приходил на нашу землю с мечом, погибал от этого меча или с позором бежал. Так было, так есть и так будет всегда. С праздником вас! Низкий вам всем поклон!" – обратился к присутствующим председатель гордумы.

Для гостей прозвучали выступления Тюменского духового оркестра, хора ТВИККУ, хоровой капеллы Тюменской государственной филармонии и других творческих коллективов.

Николай Ступников