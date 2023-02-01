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Тюменский врач назвала главный признак адекватной реакции организма на вирус

Общество, 09:01 23 февраля 2023

tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Насморк является адекватной реакцией организма на вирус, считает лор-врач из Тюмени. Этот частый симптом острых респираторных и вирусных заболеваний отлично отработан иммунной системой.

По словам отоларинголога и ароматерапевта Наталии Деевой, отделяемое из носовых пазух – это сложносоставной секрет. А по цвету и консистенции можно определить вирус, бактерии или грибок спровоцировали заболевание. Причем, у насморка своя механика развития. В начале – это разъедающая слизистую жидкость. От нее крылья носа краснеют и шелушатся. Далее она становится густой и из прозрачной – белой, а затем и зеленой. При выздоровлении происходит обратный процесс.

"Чтобы снять отек, не стоит бесконтрольно прибегать к помощи сосудосуживающих средств. Это ведет к ухудшению кровотока, иссушению слизистой и самое худшее – к лекарственной зависимости. Выздоровление затянется, ведь препарат снимает симптом, но не устраняет глубинную причину", –посоветовала доктор.

Для начала стоит восстановить питьевой режим. Чтобы слизь разжижалась нужно пить больше чистой воды, а не чая или кофе. Промывать нос и посещать баню можно только если нет температуры. Наталия Деева подчеркнула, что инфекция, которую заглушили, но не устранили причины, которые ее вызвали, становится хронической. При первой возможности она актуализируется вновь. Пусковым механизмом может послужить переохлаждение, переутомление, стресс, пишет "Тюменская область сегодня".

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# здоровье , ОРВИ , профилактика

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