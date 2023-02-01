Забота о близких и даже боязнь онкологии могут стать для тюменцев стимулами бросить курение

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Забота о близких и даже боязнь онкологии могут стать для тюменцев стимулами бросить курение. Врачи его расценивают как болезнь, и значит нужно подобрать индивидуальную программу лечения.

"Редкие люди могут бросить курить по щелчку пальца или докурив последнюю сигарету в пачке. Для начала сокращайте количество выкуренных сигарет в день. Как только почувствуете, что готовы расстаться с вредной привычкой, назначьте день и дайте себе слово не возвращаться к ней. Будьте честны. Не пытайтесь идти на компромиссы с самим собой и угощать себя сигаретой за стойкость. Если хотите поощрить себя, то подумайте над другим вознаграждением. Например, вы можете месяц откладывать деньги, которые обычно тратите на сигареты, а потом потратить их на то, о чём давно мечтали", - рассказала терапевт Лидия Макарова.

Доктор также не советует менять реальные сигареты на электронные. Есть риск укрепить никотиновую зависимость. Лучше заменить перекуры общением, чтением, музыкой, лёгкими перекусами. И нужно помнить, что лишь небольшой процент бывших курильщиков смогли отказаться от сигарет с первого раза. Большинству потребовалось несколько попыток. Но сделать это стоит, потому что по статистике в России курит примерно каждый четвёртый человек. Умирают от этой никотиновой зависимости ежегодно около 400 тыс. россиян, приводит данные "КП-Тюмень".