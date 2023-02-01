  • 23 февраля 202323.02.2023четверг
  • USD74,7087
    EUR79,5716
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области для супружеских юбиляров проводят церемонии по особому сценарию

Общество, 13:47 23 февраля 2023

t-l.ru

Чествование супружеских пар, проживших в браке более 50 лет, проводят по особому сценарию в ЗАГСах Тюменской области. Такие мероприятия стали уже традиционными, однако требуют особой подготовки от сотрудников.

"Проведение юбилеев супружеской жизни для пар, проживших в законном браке 50, 55, 60, 65 и 70 лет стало традиционным. На этих церемониях мы поздравляем тех, кто прожил вместе с любимым человеком долгую жизнь, сохранив верность, любовь и уважение. Эти мероприятия волнительные и трогательные", – рассказала главный специалист отдела государственной регистрации заключения брака Комитета ЗАГС Администрации города Тюмени Наталья Позднякова.

Для каждой пары специалисты готовят сценарий, изучив перед этим историю семьи и знакомства, счастливые моменты и жизненные трудности, рождение детей и внуков, трудовой путь. Юбилеи супружеской жизни – большой и светлый семейный праздник, объединяющий несколько поколений, подчеркнула специалист в интервью АиФ-Тюмень.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЗАГС , супруги , юбилей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:20 23.02.2023Жителям Тюмени расскажут о традициях воспитания в дореволюционной России и угостят блинами
16:45 23.02.2023Тюменцы увидели реконструкцию боевых сражений за Ленинград
16:31 23.02.2023Более 40 тысяч жителей других регионов переехали в Тюменскую область
15:46 23.02.2023Ветерана из Боровского с 23 февраля поздравил земляк – участник СВО