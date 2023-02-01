В Тюменской области для супружеских юбиляров проводят церемонии по особому сценарию

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Чествование супружеских пар, проживших в браке более 50 лет, проводят по особому сценарию в ЗАГСах Тюменской области. Такие мероприятия стали уже традиционными, однако требуют особой подготовки от сотрудников.

"Проведение юбилеев супружеской жизни для пар, проживших в законном браке 50, 55, 60, 65 и 70 лет стало традиционным. На этих церемониях мы поздравляем тех, кто прожил вместе с любимым человеком долгую жизнь, сохранив верность, любовь и уважение. Эти мероприятия волнительные и трогательные", – рассказала главный специалист отдела государственной регистрации заключения брака Комитета ЗАГС Администрации города Тюмени Наталья Позднякова.

Для каждой пары специалисты готовят сценарий, изучив перед этим историю семьи и знакомства, счастливые моменты и жизненные трудности, рождение детей и внуков, трудовой путь. Юбилеи супружеской жизни – большой и светлый семейный праздник, объединяющий несколько поколений, подчеркнула специалист в интервью АиФ-Тюмень.