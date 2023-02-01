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Ветерана из Боровского с 23 февраля поздравил земляк – участник СВО

Общество, 15:46 23 февраля 2023

t.me/SVIvanova_tmr | Фото: t.me/SVIvanova_tmr

Ветерана Великой Отечественной войны Николая Моиссевича Щеткова из п. Боровского поздравил земляк – участник специальной военной операции. Защитники родины пожелали друг другу здоровья и побед во всех начинаниях, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Николай Моисеевич воевал на 3-ем Белорусском фронте, участвовал в освобождении Минска, Восточной Пруссии. На территории Литвы боролся с бандеровцами. Был демобилизован в 1946 году.

Также поздравления в канун 23 февраля принимал и житель Каскары - ветеран Великой Отечественной войны Аркадий Артемьевич Минальтов. Он был призван в ряды Красной армии в должности стрелка-артиллериста сухопутных войск. Весной и летом 1945 года участвовал в освобождении Маньчжурии. Демобилизовался в 1951 году.

В сообщении отмечается, что в послевоенные годы ветераны трудились в своих муниципалитетах, создали крепкие семьи. С Днем защитника Отечества героев поздравили главы Боровского и Каскаринского муниципальных образований, волонтёры Победы, юнармейцы, представители движения "Боевое братство". Ветеранам вручили памятные подарки, передали поздравление от губернатора Тюменской области Александра Моора и пожелали долгих лет жизни.

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# ветераны , День защитника Отечества , Тюменский район

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