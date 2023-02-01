Единый контакт-центр Социального фонда России сменил номер телефона

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Единый контакт-центр Социального фонда России сменил номер телефона. С 23 февраля узнать все о социальной поддержке можно по телефону 8-800-1-00000-1, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Операторы центра готовы проконсультировать по всем вопросам и услугам, связанных с соцподдержкой. В том числе, получение сертификата на материнский капитал, единое пособие, оформление инвалидности или путевки в санаторий и многое другое.

На поступающие в контакт-центр обращения отвечает виртуальный ассистент, если нужна детальная информация, помощник переводит звонок на сотрудника. Консультации с использованием персональных данных предоставляются после идентификации человека

Напомним, что контакт-центр является единой информационной системой социальных ведомств, в которую наряду с ФСС входят Минтруда РФ, Роструд, региональные органы соцзащиты населения, а также учреждения медико-социальной экспертизы.