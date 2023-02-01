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Спектакль "Аэлита. Инвентаризация" тюменского "Космоса" увидят зрители Калининграда

Общество, 20:47 23 февраля 2023

сообщество Молодежный театральный центр "Космос" во ВКонтакте | Фото: сообщество Молодежный театральный центр "Космос" во ВКонтакте

Спектакль "Аэлита. Инвентаризация" тюменского театрального центра "Космоса" увидят зрители Калининграда. С 24 по 26 февраля жители города смогут увидеть его в калининградском "Доме китобоя".

"Я получила классическое режиссерское образование. И поэтому, когда только попала в "Космос", не могла понять современный театр. Почему эти спектакли — прекрасны, почему они — искусство? Но все равно участвовала во всех образовательных программах. И поняла, что современный театр ближе к жизни. Я училась и все еще учусь переводить идеи на более простой язык. "Аэлита. Инвентаризация" — это попытка рассказать обо мне таким способом", — рассказала автор спектакля и менеджер проектов "Космоса" Аэлита Садретдинова.

В спектакле могут участвовать пять человек, которым автор расскажет о своем отце. Зрители познакомятся с записями в дневниках Аэлиты, выпьют кофе, посмотрят архивные заметками и проникнутся воспоминаниями героини. Историю озвучивает не только она сама, но и ее мама и дочери, сообщает Moi-portal.ru.

Режиссер постановки — Карина Бесолти. Автор проекта — Аэлита Садретдинова. Спектакль создан в рамках арт-резиденции "Архивация нас", созданной при поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив.

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# гастроли , МТЦ Космос , спектакль

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