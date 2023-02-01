В многодетной семье вынужденных переселенцев родился тюменец

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В многодетной семье вынужденных переселенцев родился тюменец. В Тюменскую область семья переехала год назад из Украины. 20 февраля в тюменском роддоме №2 на свет появился Максим, который стал шестым ребенком у супругов и получил гражданство РФ, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Мы встречали эту многодетную семью, оказывали помощь. Если семья не только смогла хорошо обустроиться в Тюменской области, но и рожает детей, значит, все хорошо, и родители видят спокойное будущее на нашей земле", - отметила начальник управления по вопросам соцобслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова.

Мать младенца - Зинаида Моравель вспоминает, какими тяжелыми были предыдущие годы: бомбежки, притеснение за русскую речь. "Первое, что впечатлило, доброе отношение к нам. Теперь я чувствую себя дома", — подчеркнула женщина.

Сначала дети и родители жили в пункте временного размещения, затем арендовали квартиру. В планах купить дом.