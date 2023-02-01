Фотопроект "В глазах моего ребенка" подготовили тюменцы ко Дню защитника Отечества

| Фото: Киберпатруль Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Киберпатруль Тюменской области во ВКонтакте

Сетевой фотопроект о преемственности поколений "В глазах моего ребенка", приуроченный ко Дню защитника Отечества, подготовили в Тюмени.

Серия фотографий состоит из портретов молодых спортсменов и общественников Тюмени и области, чья деятельность связана с проявлением мужества, взаимопомощи и уважения.

Участниками тематического фотопроекта стал федеральный координатор "Молодой Гвардии Единой России" по УФО Владимир Сбитнев, руководитель центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев, бывший игрок ФК "Тюмень" Андрей Павленко и основатель спортивного сообщества "Лига бокса" Сергей Линкевич.

В кадре тюменцы находятся вместе со своими детьми и профессиональной атрибутикой. Также в карточках молодые отцы рассказывают, чему учат ребенка и какие традиции поддерживают.

"Мы хотим привлечь внимание родителей к тому, что поведение ребенка напрямую зависит от примера, который они подают. Важно транслировать ценности и знания, которые сделают подрастающее поколение лучше", — считает руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

Карточки находятся в закрепленной записи в группе "Киберпатруль Тюменской области" в социальной сети ВКонтакте, пишет Мегатюмень