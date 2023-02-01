Тюменцам рассказали, куда сообщать об опасных сосульках и наледи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жалобы на на сосульки и наледь с начала 2023 года поступали от жителей улиц Мельникайте, Ленина, Газовиков, Геологоразведчиков, Индустриальной, Суходольской, Ванцетти, сообщает администрация Тюмени.

Сообщить о сосульках можно на сайте "Тюмень — наш дом", через сайт госуслуг в разделе "Сообщить о проблеме" или по телефону единого центра оперативного реагирования города: тел. 45-15-20.

Там можно сообщить о складировании снега во дворах, такие проблемы в феврале возникали на улицах Республики, Малыгина, Ямской, Муравленко, Осипенко, Широтной, Зелинского.