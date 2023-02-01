"Челмет" уступил тюменским хоккеистам со счетом 4:3

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Со счетом 4:3 завершилась встреча тюменского хоккейного клуба "Рубин" и команды "Челмет" 23 февраля. Гости из Челябинска уступили хозяевам на тюменском льду.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Рубина". Вторая двадцатиминутка полностью осталась за гостями. Три шайбы в ворота Алексея Щетилина и уже счет 1:3 в пользу "Челмета".

Третий отрезок встречи стал заключительным, хотя мог и перейти в овератайм. Тюменцы решили не затягивать, и совершили камбэк. Три шайбы и победа в основное время за "Рубином" 4:3.