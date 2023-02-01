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Бойцам тюменской Росгвардии вручили госнаграды

Общество, 16:20 24 февраля 2023

Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Государственные награды вручены сотрудникам спецподразделений Управления Росгвардии по Тюменской области в День защитника Отечества.

К награждению государственными наградами в Управлении Росгвардии по Тюменской области с начала СВО представлено более 20 сотрудников и военнослужащих, выполняющих служебно-боевые задачи по защите мирных граждан ДНР, ЛНР и Запорожской, Херсонской областей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции сотрудники тюменских ОМОН и СОБР награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством", медалью "За отвагу", медалью "За отличие в охране общественного порядка".

Начальник территориального органа полковник полиции Евгений Федоткин поздравил личный состав с праздником, поблагодарил за службу и пожелал дальнейших успехов.

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