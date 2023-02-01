Спортсмены из Москвы стали призерами III этапа Кубка России по сноуборду в Тюмени

| Фото: предоставлено организаторами | Фото: предоставлено организаторами

Трое спортсменов из Москвы стали призерами III этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине "биг-эйр" среди мужчин. Первое место присудили Михаилу Матвееву, второе – Игорю Тараканову. Третье присудили Ярославу Ленчевскому. Соревнования прошли в рамках фестиваля "Битва на Туре" на набережной в Тюмени 24 февраля.

Михаил Матвеев – член сборной команды России по сноуборду, многократный чемпион России, чемпион Универсиады, чемпион и призер Кубков Европы. Он рассказал, что конструкция для прыжков по-настоящему уникальная – прямо в центра города, в окружении фонарей и огней. Также спортсмен поделился атмосферой, которая царит в спортивном комьюнити: "Райдеры всегда поддерживают друг друга. Тут все друзья. И очень приятно, что люди приходят смотреть на нас".

Среди женщин призовые места распределились между представительницами Москвы. Первое место присудили Есении Степановой, второе – Елизавете Богдановой. На третьей строчке расположилась Ярослава Кудряшова.

Мастер спорта по сноуборду и чемпионка России Есения Степанова сказала, что на "Битву на Туре" она хотела попасть несколько лет, в 2023 году ее мечта сбылась и сразу же с самой высокой планки.

Отметим, в соревнованиях приняли участие около 40 спортсменов из десяти регионов страны – мастеров спорта, чемпионов России и многократных призеров российских соревнований по сноуборду. Каждый из них показал свои способности в квалификационных заездах, а лучшие вышли в финал.

Следующие соревнования состоятся 25 февраля. На набережной пройдут международные соревнования по сноуборду в дисциплине "биг-эйр" среди мужчин и женщин.

Напомним, проект "Битва на Туре" ежегодно проходит с 2017 года. Из локального мероприятия вырос в громкое всероссийское и международное событие. За годы проведения фестиваль посетили 409 спортсменов. 49 тыс. зрителей посетили фестиваль, 1,5 млн посмотрели его онлайн. На соревнованиях были представлены восемь видов спорта и дисциплин: ледолазание, трековые гонки, дрифт, марафон по беговым лыжам, джиббинг и биг-эйр по горным лыжам и сноуборду.