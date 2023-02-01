Соревнования по сноуборду в дисциплине "биг-эйр" стартовали на набережной в Тюмени

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III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине "биг-эйр" начинался на набережной Туры в Тюмени 24 февраля. Выступят около 40 спортсменов из десяти регионов.

Директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин от имени главы региона поприветствовал всех вас на очередном событии "Битвы на Туре".

"Этот марафон продолжается. 18 февраля мы впервые провели кубок России по фристайлу совместно с федерацией фристайла. Считаю, эти соревнования прошли более чем успешно. Тем самым мы дали старт развитию этого направления в нашем регионе. Сегодня очередное событие – Кубок России по сноуборду", – сказал он.

Он отметил, что в Тюмень съехались любители экстремальных видов спорта из 10 субъектов РФ. Евгений Хромин уверен, что горожане получат массу приятных впечатлений, наблюдая за выступлением спортсменов.

Вице-президент Федерации сноуборда России Иван Шмонин отметил, что "Битва на Туре" с каждым разом привлекает все больше райдеров и партнеров, помогающих развивать проект. По его словам, организация таких событий – колоссальный труд, который дает большой прогресс. "Я думаю, мы делаем крутое дело. Это уже получается целая история. С каждым годом мероприятие становится масштабнее. Круто, что в нашем регионе больше людей узнает, что такое экшн-спорт. Он заслуживает большого внимания, на него можно записывать детей. Нам пишут со всей России: "Как круто! Не в каждом регионе такое бывает", – рассказал Иван Шмонин.

Сноубордисты скатываются с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки.

25 февраля тюменцы увидят международное событие, официально включенное в календарь соревнований в качестве особо значимых. Это соревнования по сноуборду в дисциплине "биг-эйр" среди мужчин и женщин и фановый шоу-формат "накл-хак + джиббинг". "Я думаю, что Тюменская область по праву заслуживает возможность проведения этих соревнований. Наши жители любят спорт, активно занимаются им. У нас есть свои чемпионы, мы гордимся их победами. Уверены, что и в сноуборде нас ждут высокие достижения", – заключил Евгений Хромин.

Отметим, в соревнованиях по сноуборду на набережной Туры 24 и 25 февраля примут участие около 80 спортсменов со всей России, а также из других стран.

Инна Пахомова