Около 80 спортсменов из России и других стран примут участие в соревнованиях по сноуборду в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 80 спортсменов со всей России, а также из других стран примут участие в соревнованиях по сноуборду на набережной в Тюмени 24 и 25 февраля. В эти дни пройдет второй этап "Битвы на Туре", сообщает пресс-служба Союза экстремальных видов спорта.

Тюменскую область представят Евгений Дьяконов и Дмитрий Згинник. Спортсмены не первый год занимаются сноубордом и имеют призовые места на соревнованиях городского, областного и федерального масштабов. Они покажут свои способности в дисциплине "биг-эйр". География участников раскинулась от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга. Кроме того, в соревнованиях будут участвовать спортсмены из Республики Беларусь и Ирана.

"В программе фестиваля III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр, международные соревнования по сноуборду в дисциплине биг-эйр среди мужчин и женщин и фановые соревнования "накл-хак+джиббинг", а также лыжные гонки", – поддержал фестиваль "Битва на Туре" в своих социальных сетях заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

Отметим, посмотреть первый этап соревнований – лыжный фристайл – пришли более пяти тыс. человек. Наиболее удачными площадками для обзора стали зрительская зона около спота, мост Влюбленных по всей протяженности и набережная на левом берегу Туры.

Еще более 500 тюменцев присоединились к "Битве на Туре" не только в качестве зрителей, но и качестве участников – они посещали лекции, мастер-классы и другие активности с 19 по 22 февраля. Например, каждое утро для жителей города проводились занятия по йоге, экскурсии и образовательные занятия. Наибольшей популярностью пользовались уроки катания на сноуборде для детей. На специально оборудованной зоне профессиональные инструкторы помогли сотне юных посетителей узнать основы этого вида спорта и "почувствовать сноуборд".

"Важно акцентировать внимание не только на спорте высших достижений, но и на массовом. Делаем больше активностей для желающих приобщиться к индустрии экшн-спорта. Также акцентируем внимание на воспитании новых менеджеров, пополнение кадрового резерва индустрии. С этой целью в течение недели проводили обучение в сфере экшн-спорта, делились накопленным опытом", – рассказал президент Союза экстремальных видов спорта, организатор фестиваля Иван Шмонин.

24 февраля в 18 часов 55 минут начинается III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине "биг-эйр", 25 февраля в 18 часов 40 минут – международные соревнования по сноуборду в дисциплине "биг-эйр" среди мужчин и женщин и фановый шоу-формат "накл-хак + джиббинг". Награждение победителей в оба дня запланировано на 21 часов 40 минут.