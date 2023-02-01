В Тюменской области сократилось количество преждевременных родов

| Фото: perinatal-center.pro | Фото: perinatal-center.pro

Количество преждевременных родов сократилось в Тюменской области и составило 3,1 % за 2022 год (в 2021 году – 3,3 %). 80,3% из них приняли в Перинатальном центре региона, сообщает медуреждение.

Преждевременными называют роды, наступившие в сроки беременности от 22 до 36 недель и 6 дней (154-259 дней), при этом масса тела плода составляет от 500 до 2500 гр. Это не самая лучшая ситуация как для матери, так и для малыша. Поэтому медики всеми способами стремятся пролонгировать (сохранить) беременность и не допустить преждевременных родов.

"В нашем центре накоплен большой опыт по пролонгированию беременности с помощью эффективных и безопасных медикаментозных средств. Выделены факторы риска, установлены диагностические критерии, определены препараты, рекомендованные для профилактики респираторного дистресс-синдрома (РДС) плода, разработаны региональные методические рекомендации "Преждевременные роды", - отметила главный врач Перинатального центра Ирина Кукарская.

Здесь также постоянно проводится обучают медперсонал тактике ведения беременных из группы риска и с угрожающими преждевременными родами, что позволяет своевременно направлять женщин для сохранения беременности.