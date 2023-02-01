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Парты героев открыли в школах Заводоуковского городского округа

Общество, 14:36 25 февраля 2023

Заводоуковский городской округ во ВКонтакте | Фото: Заводоуковский городской округ во ВКонтакте

Парты героев открыли в честь тюменцев-участников СВО, погибших при исполнении воинского долга, в колесниковской и новозаимской школах Заводоуковского городского округа.

Сергей Данилов родился и вырос в Колесниково, спустя время переехал в Тюмень, а в прошлом году ушел добровольцем защищать Родину в зону СВО.

Александр Васильев – уроженец села Новая Заимка был заводилой и активистом на всех школьных мероприятиях. А осенью 2022 года был мобилизован в зону спецоперации.

"Оба жителя Тюменской области погибли, отдавая долг родине. Они остались верными воинской присяге, с честью и мужеством выполнили свой гражданский долг. Мы должны помнить героев, защищавших Родину", – сообщили изданию "Тюменская область сегодня" в пресс-службе Заводоуковского городского округа.

Напомним, что в школе № 2 города Заводоуковска открыты парты героев в честь выпускников школы Алексея Селюнина, Артема Трифонова и Леонида Денисова, участников военного конфликта в Чечне.

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# Заводоуковский городской округ , спецоперация

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