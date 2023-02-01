Более 140 миллиардов рублей потратили тюменцы на платные услуги за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

143 млрд 419 млн рублей отдали жители Тюменской области за платные услуги в 2022 году. Это на 12 млрд больше, чем годом ранее, когда оборот составил 131 млрд 95,9 млн рублей.

Максимум пришелся на декабрь, когда тюменцы перечислили 12 млрд 644,3 млн рублей. Впрочем, в шести из 12-ти месяцев года общая сумма превысила 12 млрд рублей, в остальные — 11 млрд рублей. Самым затратным оказался второй квартал, когда общий оборот был больше 37 млрд рублей.

За год больше всего подорожали услуги зарубежного туризма — на 48,2 %. Хотя по сравнению с ноябрем они немного подешевели — на 6,4 %. На 12,4 % увеличились жилищно-коммунальные услуги, включая аренду квартир. На 11,5 % - услуги организации культуры, на 11,1 % - связи.

Более 10 % прибавили бытовые (10,7 %) и медицинские (10,4 %) услуги. Пассажирские выросли в цене на 9,6 %. Меньше всего — на 3,7 % - подорожали услуги в образовании и правового характера.