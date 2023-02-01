В Тюменской области появились новые учреждения реабилитации детей с инвалидностью

| Фото: центр "Пышма" во ВКонтакте | Фото: центр "Пышма" во ВКонтакте

До десяти увеличилось число учреждений, участвующих в проекте по социальной реабилитации детей-инвалидов, в Тюменской области с начала 2023 года. Ранее их было семь.

Это были Областной центр реабилитации инвалидов, центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма", областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник", социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних в Тобольске, Ишиме ("Согласие"), с. Омутинское, а также детский психоневрологический дом-интернате в Успенке.

Теперь к ним присоединились Детский лечебно-реабилитационный центр "Надежда" департамента здравоохранения Тюменской области, Центр коррекции аутизма и помощи лицам с множественными ментальными нарушениями развития "Новые горизонты" и ТРАНБО "Открой мне мир". Центр "Надежда" будет принимать на реабилитацию детей с речевыми проблемами и детей с ДЦП, а "Новые горизонты" и ТРАНБО "Открой мне мир" - детей с психическими нарушениями.

Специалисты в центрах обучают детей с инвалидностью безопасному поведению дома и на улице, помогают привить бытовые навыки, проводят занятия по профессиональной ориентации, адаптивной физкультуре, и многое другое. Также они поясняют родителям, как адаптировать жилплощадь к такому ребенку. Об этом пишет издание "Тюменская область сегодня".

При выборе учреждения, важно учесть направление заболевания ребенка, чтобы он получил помощь в нужном месте. В пилотном проекте могут принять участие дети-инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет включительно, в течение года со дня установления категории "ребенок-инвалид" и определения нуждаемости в услугах по комплексной реабилитации и абилитации.