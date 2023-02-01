Сертификат качества и безопасности Росздравнадзора получил тюменский Медгород

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

С 2019 года тюменский Медицинский город непрерывно внедряет систему менеджмента качества. В декабре 2022 года его специалисты успешно прошли внешнюю оценку экспертами Национального института качества и получили соответствующий сертификат.

В 2022 году внешнюю оценку прошла амбулаторно-поликлиническая служба Медгорода - поликлиника, отделение ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенологическое отделение, центр женского здоровья и клинико-диагностическая лаборатория.

Эксперты провели анализ региональных и внутриучрежденческих локально-нормативных актов, оценили уровень знаний, умений и навыков работников, интервьюировали пациентов и посетителей об уровне удовлетворенности получаемыми медицинскими услугами.

Клинико-диагностическая лаборатория на сегодня является первой сертифицированной лабораторией в Тюменской области, а всего в России успешно прошли эту процедуру только три лаборатории. Всего в 2022 году на базе клинико-диагностической лаборатории Медгорода выполнено более 547 тыс. лабораторных исследований.

Количество обследованных пациентов составило 130 тыс. человек. По словам заведующей клинико-диагностической лабораторией Эльзы Хлыстовой, в процессе подготовки к сертификации, специалисты внедрили лабораторно-информационную систему "Индикатор критических значений".

Независимые эксперты отметили также сплоченность коллектива, доброжелательное отношение к пациентам, а также дали краткие рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы Медицинского города.