  • 26 февраля 202326.02.2023воскресенье
  • USD74,7087
    EUR79,5716
  • В Тюмени -1..-3 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Житель Тюмени из ревности проломил голову своей возлюбленной

Происшествия, 17:14 26 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени полицейские задержали уроженца ближнего зарубежья, проломившего голову свой возлюбленной, сообщает региональное УМВД. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть полиции из медицинского учреждения поступило сообщение о пациентке с открытой черепно-мозговой травмой и другими телесными повреждениями.

Полицейские задержали 27-летнего мужчину. Было установлено, что в день преступления он поссорился со своей сожительницей на почве ревности. Злоумышленник стал избивать возлюбленную.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальная санкция статьи - восемь лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:14 26.02.2023Житель Тюмени из ревности проломил голову своей возлюбленной
15:44 26.02.2023Тюменца задержали за кражу куртки из сетевого магазина
13:12 26.02.2023Тюменца с граммом мефедрона задержали полицейские
11:53 26.02.2023Тюменец украл у знакомой золотое кольцо и серьги