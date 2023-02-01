Житель Тюмени из ревности проломил голову своей возлюбленной

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени полицейские задержали уроженца ближнего зарубежья, проломившего голову свой возлюбленной, сообщает региональное УМВД. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть полиции из медицинского учреждения поступило сообщение о пациентке с открытой черепно-мозговой травмой и другими телесными повреждениями.

Полицейские задержали 27-летнего мужчину. Было установлено, что в день преступления он поссорился со своей сожительницей на почве ревности. Злоумышленник стал избивать возлюбленную.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальная санкция статьи - восемь лет лишения свободы.