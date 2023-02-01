  • 26 февраля 202326.02.2023воскресенье
  • USD74,7087
    EUR79,5716
  • В Тюмени -1..-3 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюмень приняла 28 переселенцев из Херсонской области

Общество, 14:16 26 февраля 2023

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

28 вынужденных переселенцев прибыли в Тюмень из Херсонской области 26 февраля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В их числе шестеро детей. Прибывших встретили сотрудники МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента социального развития и волонтеры.

Переселенцы направлены в пункт временного размещения Тобольска. Всем им будет оказана медицинская, психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение, в том числе по устройству детей в учреждения образования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вынужденные переселенцы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:31 26.02.2023Александр Моор: мы должны обратить внимание на местных муниципальных предпринимателей
14:16 26.02.2023Тюмень приняла 28 переселенцев из Херсонской области
13:52 26.02.2023Александр Моор проинспектирует строительство путепровода через Транссиб в Ялутровске
13:22 26.02.2023Жителей Тюменской области предупреждают об ухудшении погоды