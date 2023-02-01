Тюмень приняла 28 переселенцев из Херсонской области

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

28 вынужденных переселенцев прибыли в Тюмень из Херсонской области 26 февраля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В их числе шестеро детей. Прибывших встретили сотрудники МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента социального развития и волонтеры.

Переселенцы направлены в пункт временного размещения Тобольска. Всем им будет оказана медицинская, психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение, в том числе по устройству детей в учреждения образования.