Уровень безработицы в Тюменской области ниже среднероссийского на 0,3 %

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Уровень безработицы в Тюменской области по итогам четвертого квартала 2022 года составил 3,4%. Это на 0,3% ниже, чем в среднем по России.

Лидером рейтинга среди регионов России стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где уровень безработицы составил 1,6%. В лидирующую группу с показателем менее 2,5% также вошли Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Татарстан, Москва, Чукотский автономный округ, Владимирская область, Курская область, Хабаровский край и Самарская область. Анализ провели специалисты РИА Рейтинг, сообщает РИА Новости.

Всего же в 49 регионах безработица в октябре-декабре 2022 года была ниже общероссийского уровня. Выше, чем по стране в целом, этот показатель был в 36 регионах.

Аналитики отмечают, что среднее время поиска работы по регионам в третьем квартале 2022 года составляло 6 месяцев и варьировалось от 3,3 до 13,8 месяца. Наименьшее время поиска работы отмечается в Нижегородской и Московской областях, где в среднем работу ищут 3,3 месяца, Санкт-Петербурге (3,4 месяца), Татарстане и Москве (по 3,5 месяца). В Тюменской области этот показатель составил 7,7 месяца.

Самый длительный срок поиска работы - в Карачаево-Черкесии, где на трудоустройство уходит 13,8 месяца, в Северной Осетии (9,9 месяца), Забайкальском крае (9,7 месяца), Республике Алтай (9,3 месяца) и Мордовии (9 месяцев).