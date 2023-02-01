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Тюменский проект завода гофротруб получил поддержку Агентства стратегических инициатив

Экономика, 11:21 27 февраля 2023

Тюменского завода гофтротруб | Фото: Тюменского завода гофтротруб

Проект Тюменского завода гофротруб "Система сбора, очистки и отвода ливневых стоков и талых вод с применением дренажных колодцев" получил поддержку Агентства стратегических инициатив (АСИ). Система, сообщается на сайте агентства, состоит из трех компонентов: колодец-бордюр для приема воды, фильтрующий элемент на основе активированного угля и дренажный колодец для инфильтрации стоков в грунт.

"Все материалы, применяемые в системе, экологичны и могут быть переработаны во вторсырье. Систему рекомендуется устанавливать во дворах, на проезжей части улиц и на дорогах, где нет централизованной ливневой канализации", - отмечено в сообщении.

Проект позволяет снизить насыщение грунта вредными элементами, увеличивает срок службы дорожного полотна, сокращает время устранения подтоплений, а также затраты на создание очистных сооружений.

Всего АСИ взяло на поддержку семь проектов в сфере экологической безопасности и охраны природы. Руководитель рабочей группы экспертного совета АСИ "Экология" Рашид Исмаилов отметил высокий уровень и качество проектов, обратившихся в агентство за поддержкой. "Что касается тематики проектов, то они актуальны для природоохранной сферы: переработка отходов, мониторинг состояния окружающей среды, ликвидация нефтеразливов и другие технологии экономики замкнутого цикла. Некоторые из лидерских проектов - со значительным инвестиционным потенциалом. Ключевой запрос практически у всех лидеров - дефицит коммуникаций с органами власти и институтами развития. С этим будем помогать", - заявил он.

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# АСИ , экология

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