Футболисты "Тюмени" проведут в Турции шесть контрольных матчей

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Шесть контрольных матчей проведут футболисты "Тюмени", которые тренируются в Турции. Первый запланирован на 1 марта, предполагается, что он станет международным. Соперником "Тюмени" должна стать команда четвертого по счёту дивизиона Дании "Исхой".

Несмотря на скромный статус, в ее составе играют сразу семь иностранцев. Трое имеют опыт выступления за свои национальные сборные, где сообща провели 42 матча и стали авторами девяти забитых мячей.

На турецкий сбор тюменцы отправились без полузащитника Анатолия Анисимова, получившего серьезную травму, он будет лечиться в Казани. Сбор завершится 22 марта.