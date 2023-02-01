Тюменца с мефедроном задержали полицейские
| Фото: УМВД по Тюменской области
Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержал в Тюмени наряд ППС, сообщает региональное УМВД. Возбуждено уголовное дело.
В ночное время сотрудники полиции остановили прохожего для проверки документов. Во время беседы мужчина признался, что имеет при себе запрещенные вещества.
В присутствии понятых в личных вещах тюменца 1995 года рождения был обнаружен пакетик с порошком. Экспертиза установила, что это мефедрон массой свыше 50 гр.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.