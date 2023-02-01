  • 27 февраля 202327.02.2023понедельник
  • USD74,7087
    EUR79,5716
  • В Тюмени -1..1 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменца с мефедроном задержали полицейские

Происшествия, 18:52 27 февраля 2023

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержал в Тюмени наряд ППС, сообщает региональное УМВД. Возбуждено уголовное дело.

В ночное время сотрудники полиции остановили прохожего для проверки документов. Во время беседы мужчина признался, что имеет при себе запрещенные вещества.

В присутствии понятых в личных вещах тюменца 1995 года рождения был обнаружен пакетик с порошком. Экспертиза установила, что это мефедрон массой свыше 50 гр.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:32 27.02.2023Обвиняемые в покушении на сбыт наркотиков заслушали приговор в Тюмени
18:52 27.02.2023Тюменца с мефедроном задержали полицейские
17:13 27.02.2023350 тысяч рублей получит подросток, сломавший зубы на трамплине
16:17 27.02.2023Более 20 млн рублей похитили мошенники за неделю у жителей Тюменской области