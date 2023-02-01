ГИБДД: обострилась дорожная обстановка на трассе Тюмень – Омск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дорожная обстановка на федеральной автодороге Тюмень – Омск в Ялуторовском районе и Заводоуковском городском округе обострилась, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На 70-м км автомобиль Fiat Ducato въехал в препятствие, пострадал один человек. На 85-м км столкнулись "Газель", Mitsubishi и фура. Пострадавших нет.

На 86-м км трассы водитель большегруза Iveco не выдержал безопасную дистанцию, въехал в автомобиль Daewoo Matiz. После этого легковушку отбросило на большегруз Mercedes. По предварительным данным, ранены трое пассажиров Daewoo – 20-летний молодой человек и 31-летняя девушка. Личность третьего пострадавшего устанавливается.

Движение на 86-м км частично ограничено. Оно осуществляется по одной полосе в двух направлениях. Сотрудники ДПС работают на месте аварии. Задействованы дополнительные наряды для скорейшего оформления ДТП и обеспечения беспрепятственного движения транспорта по федеральной автодороге.

ГИБДД рекомендует ограничить поездки по трассе Тюмень – Омск до улучшения погодных условий.