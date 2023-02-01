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Более 1400 процедур ЭКО проведут в Тюменской области в 2023 году

Общество, 20:22 27 февраля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

1 тыс. 446 процедур экстракорпорального оплодотворения запланировано в Тюменской области в 2023 году, в 2024 — 1 тыс. 477 процедур, сообщает информационный центр правительства региона.

Жительницы Тюменской области могут получить процедуру экстракорпорального оплодотворения бесплатно — по полису ОМС.

ЭКО рекомендуют, если лечение бесплодия не дало эффекта: в течение 12 месяцев для женщин моложе 35 лет; в течение шести месяцев для женщин старше 35 лет.

Кроме того, процедуру могут назначить если: эффективность лечения бесплодия с помощью ЭКО выше, чем другими методами; один из родителей — возможный носитель наследственных заболеваний и необходимо преимплантационное генетическое тестирование; у одного из родителей ВИЧ-инфекция и в других случаях.

Если после ЭКО беременность не произошла, пациентка может обратиться за процедурой еще раз в порядке очередности.

О программе можно узнать в женской консультации по месту жительства, в контакт-центре в сфере ОМС.

Отметим, в рамках нацпроекта "Демография" в России к концу 2024 года планируют выполнить не менее 450 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения.

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# деторождение , ЭКО

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