Владимир Якушев: главное, своевременно реагировать на возникновение очагов пожаров

| Фото: с сайта полпреда президента РФ в УФО | Фото: с сайта полпреда президента РФ в УФО

Если ситуация с природными пожарами начинает выходить из-под контроля, то нельзя замалчивать проблему. Об этом на совещании с регионами сказал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Необходимо своевременно вводить на территории специальные режимы реагирования и оперативно запрашивать помощь, чтобы не допускать ухудшения лесопожарной обстановки", – отметил он.

На совещании, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи рассмотрели дополнительные меры по предотвращению и ликвидации природных пожаров.

Главное, своевременно реагировать на возникновение очагов пожаров, акцентировал полпред. "Информация о каждом возгорании должна поступать максимально оперативно и быть достоверной. Это позволит принимать верные управленческие решения о привлечении нужного количества личного состава и техники, чтобы потушить пожар в первые сутки его возникновения", – убежден Владимир Якушев.

| Фото: с сайта полпреда президента РФ в УФО | Фото: с сайта полпреда президента РФ в УФО

В 2022 году на территории земель лесного фонда Уральского федерального округа возникло 2 тыс. 524 пожара на площади 600 тыс. га. Средняя площадь одного возгорания составила 238 га. Количество пожаров по отношению к 2021 году сократилось, но при этом увеличилась их площадь.

Оперативность тушения лесных пожаров по округу в первые сутки их обнаружения составила 81%.

С учетом прогнозов на 2023 год участники совещания подробно обсудили риски развития опасных природных явлений по каждому региону.