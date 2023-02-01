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В Тюменской области усиливают надзор за движением на федеральных и региональных дорогах

Общество, 18:42 27 февраля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ГИБДД в Тюменской области усиливает надзор за движением на федеральных и региональных автодорогах в связи со сложными погодными условиями. На трассах – сильный ветер, снегопад, плохая видимость, поземка, переметы, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Дополнительные наряды ДПС вышли на службу на федеральных автодорогах Тюмень – Ханты-Мансийск, Тюмень – Омск, Курган – Тюмень, Екатеринбург – Тюмень.

В границах Тюменского и Нижнетавдинского районов дополнительные наряды спецвзвода полка ДПС ГИБДД несут службу на региональных автодорогах Тюмень – Нижняя Тавда, Тюмень – Криводанова, Тюмень – Каменка, Тюмень – Салаирка.

Особенно сложная обстановка на федеральной автодороге Тюмень – Омск в границах Ялуторовского района и Заводоуковского городского округа. В Заводоуковском ГО на трассе сейчас работают шесть нарядов ДПС.

ГИБДД рекомендуют автомобилистам ограничить поездки по федеральным автодорогам до окончания снегопада и улучшения видимости.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , дорожное движение

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