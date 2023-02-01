Тюменские студенты разрабатывают чехлы для телефонов с системой бесконтактной оплаты

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Чехлы для телефонов с системой бесконтактной оплаты разрабатывают первокурсники Тюменского индустриального университета. В них будет встроено специальное устройство с банковской картой. Проект назвали UniKey 2.0, сообщает пресс-служба вуза.

Пользователи смогут оплачивать покупки картой любой платежной системы, включая Visa и Mastercard, при этом не доставая ее. Также устройство имеет дополнительные функции: защиту от незаконного списания средств, ключ-пропуск на работу либо ключ от домофона, бесключевой доступ к авто, возможность хранить все пароли и передавать их по технологии NFC. Самое главное – UniKey 2.0 не имеет аккумулятора, поэтому его не нужно заряжать.

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Над проектом работают студенты Института геологии и нефтегазодобычи: Михаил Крымов, Семен Ткаченко, Азамат Даржанов, Иван Заворин. Свою разработку ребята представили на акселерационной программе "Технохаб". Получив обратную связь от экспертов, студенты решили усовершенствовать проект.

"Благодаря программе "Технохаб" мы доработали и представили первый прототип устройства. Однако после тестов и экспертного мнения было решено изменить форм-фактор из картодержателя в чехол для смартфона. Таким образом, мы предлагаем также оплачивать покупки картой, поместив ее в наше устройство, но предоставляем защиту карты и расширяем возможности смартфона", – рассказал капитан команды Михаил Крымов.

Студенты уже разработали схему печатной платы, внутреннюю логику работы устройства и создали три разных прототипа. Ребята участвуют в различных грантовых конкурсах, после получения материальной поддержки они приступят к реализации проекта.