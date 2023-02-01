Пять проектов из Тюменской области претендуют на победу в конкурсе "Ты в игре"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять идей из Тюменской области принимают участие во Всероссийском конкурсе спортивных проектов "Ты в игре". Победители в пяти основных номинациях получат по 300 тыс. рублей, один из участников станет обладателем Гран-при в 1 млн рублей.

В списке участников из Тюменской области — инициатива "Область здоровья" от атлетического клуба "Антей", проекты "Соседские товарищеские турниры", "Я учусь летать", "Танцы без границ" и "Я могу!" по адаптивному скалолазанию.

Эти инициативы вошли в лонг-лист третьего сезона, состоящий из 250 лучших. Победителей в основных номинациях определяет экспертный совет и партнеры конкурса.

Также у интернет-пользователей есть возможность решить, кто выиграет в народном голосовании. Отдать свой голос за понравившуюся идею можно по 1 апреля.

Конкурс "Ты в игре" направлен на выявление и поддержку креативных спортивных инициатив.